Auto finisce nella scarpata, un ferito trasportato all’ospedale

Nuoro

L’incidente nel pomeriggio

L’auto ha sbandato ed è precipitata in una scarpata. Un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 16,30, alle porte di Nuoro, sul raccordo che conduce alla 389 Var.

Per cause in corso di accertamento l’automobilista ha perso il controllo della sua Fiat Panda che ha terminato la corsa sul fondo di una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro e il 118, oltre ai carabinieri impegnati nei rilievi e negli accertamenti.

A quanto si è appreso il ferito non corre pericolo di vita.

La circolazione nel tratto di strada interessato dall’incidente ha subito rallentamenti.

Sabato, 12 agosto 2023

Fonte: Link Oristano