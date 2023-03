Auto finisce nella notte contro un camper: un ferito trasportato all’ospedale

Macomer

Soccorsi dei vigili del fuoco di Abbasanta

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che questa notte ha coinvolto un’automobile e un camper.

L’auto, mentre percorreva via Papa Simmaco a Macomer, è finita contro il camper che era parcheggiato. Il conducente è rimasto illeso, mentre per il passeggero si è reso necessario il trasportato all’ospedale di Nuoro per accertamenti.

L’allarme è stato lanciato introno alle 00.10 alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano. Sul posto è stata inviata una squadra del distaccamento di Abbasanta che ha immediatamente provveduto alla messa in sicurezza delle persone coinvolte.

Sul posto anche la polizia di Macomer.