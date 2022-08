Auto finisce fuori strada e si ribalta, grave una 40enne - Sardegna

(ANSA) - ORISTANO, 12 AGO - Una donna di 40 anni è stata trasportata all'ospedale di Oristano in un codice rosso a seguito dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale 10 all'altezza del chilometro 4. La donna al volante di una utilitaria, per cause non accertate, ha perso il controllo ed è finita fuori strada, in una cunetta. L'auto si è ribaltata. La conducente è stata liberata dai vigili del fuoco che l'hanno affidata alle cure dei medici del 118 che l'hanno trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna