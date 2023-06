Auto: Extreme E torna in Sardegna, tappa mondiale 8-9 luglio - Sardegna

Tra un mese esatto la Sardegna ospiterà la terza delle cinque tappe del campionato 2023 di Extreme E. L'Island X Prix, co-organizzato e coordinato dall'Automobile Club d'Italia col supporto della Regione Sardegna, si correrà l'8 e 9 luglio e prevede un doppio appuntamento, novità del campionato in corso che venne sperimentata proprio in terra sarda nell'edizione 2022.

Come nelle due stagioni precedenti, la serie internazionale riconosciuta dalla Fia e riservata ai Suv elettrici approderà di nuovo nell'Area addestrativa dell'Esercito di Capo Teulada, e anche stavolta i dieci equipaggi in gara dovranno misurarsi con un impegnativo tracciato che avrà una lunghezza di circa tre chilometri.

Dopo aver affrontato le sabbie dell'Arabia Saudita e corso sul bagnato e fango in Scozia, stavolta i piloti dovranno misurarsi con alte temperature e una superficie decisamente più dura e compatta. I team in gara affronteranno un percorso che si snoderà tra rocce, cespugli e guadi prosciugati dal calore, e su cui non mancheranno le occasioni per avvincenti e combattuti testa a testa.

Dieci i team in gara, tra cui McLaren, Rosberg X Racing, Acciona Sainz, X44 di Lewis Hamilton, Abt Cupra, Carl Cox Motorsport, Jenson Button JbXe e Andretti, e ognuno schiererà un equipaggio misto formato da un uomo e una donna, che si alterneranno equamente alla guida. Tra i piloti in gara Nasser Al Attiyah, Johan Kristoffersson, Mattias Ekström, Christine Gz, Laia Sanz, Cristina Gutiérrez e l'italiana Tamara Molinaro.

Al momento, in testa alla classifica c'è Veloce Racing, a quota 80 punti con due vittorie all'attivo, seguita da Acciona Sainz XE Team, con 69 punti, davanti ai campioni 2021 dell'RxR.

A difendere il titolo, quest'anno, sarà invece il team di Lewis Hamilton, X44 Vida Carbon Racing, attualmente quarto.

Fonte: Ansa Sardegna