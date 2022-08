Cabras

Trasportati al pronto soccorso

Due commercianti ambulanti sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada per Is Arutas.

I due, entrambi originari del Gambia, viaggiavano diretti verso la spiaggia a bordo di una Renault Clio che, per cause ancora da accertare, dopo una curva, è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte, prima di finire la corsa in cunetta.

I due ambulanti, pesti e doloranti, sono usciti da soli dall’auto capovolta e hanno chiesto soccorso.

I due feriti sono stati soccorsi con due ambulanze e portati al pronto soccorso, in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fordongianus, che dovranno accertare la dinamica dell’incidente.

Per recuperare la macchina dalla cunetta è stato necessario l’intervento del soccorso stradale.