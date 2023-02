Auto esce di strada e si ribalta: feriti due anziani coniugi

Cronaca Trasportati in ospedale

Loceri

Trasportati in ospedale per accertamenti

Una coppia di anziani, marito e moglie, è rimasta ferita ieri pomeriggio in un incidente stradale: l’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Panda, è uscita di strada ribaltandosi.

L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e sono stati i vigili del fuoco di Tortolì ad estrarlo dall’abitacolo dopo aver raggiunto la strada che dal centro abitato di Loceri conduce alla Statale 125, dove l’incidente è avvenuto.

I due anziani feriti sono stati trasportati all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, per accertamenti, con due ambulanze del servizio 118. Non sono in pericolo di vita.

Nel luogo dell’incidente hanno operato anche i carabinieri della sezione radiomobile di Lanusei.

Martedì, 14 febbraio 2023

