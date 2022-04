Ferito il conducente della vettura, un ragazzo di 21 anni

CAPOTERRA. È morta nella notte quattro ore dopo il ricovero al Brotzu una ragazza di quasi 18 anni di Capoterra, Francesca Alessia Pisano, rimasta vittima di un incidente stradale accaduto intorno alle 19 in località Perda su Gattu a Poggio dei Pini. Era nell'auto guidata da un ventunenne, finita fuori strada. La ragazza era stata trasportata dal 118 all' ospedale Brotzu in codice rosso e portata in sala operatoria, ma mezz'ora dopo la mezzanotte è deceduta. Il ragazzo è invece attualmente ricoverato presso policlinico di Monserrato, non in pericolo di vita.

I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri di Capoterra assieme ai colleghi di Pula e Assemini. (l.on)