Auto distrutta dal fuoco nella notte. Si cercano le cause del rogo

Quartu Sant’Elena

Accertamenti in corso

Un incendio del quale sono ancora ignote le cause ha distrutto la notte scorsa una Mini Cooper a Quartu Sant’Elena.

L’allarme ai vigili del fuoco di Cagliari è arrivato alle 2.30, quando si sono sviluppate le fiamme in via Santa Lucia.

Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento: al loro arrivo gli uomini del 115 hanno delimitato l’area e provveduto a spegnere l’incendio prima che si propagasse.

Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e avviato gli accertamenti per stabilirne le cause.

Lunedì, 11 settembre 2023