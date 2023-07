Auto distrutta da un incendio la notte scorsa, accertamenti

Nuoro

Intervento di vigili del fuoco e carabinieri

Auto a fuoco la notte scorsa nell’abitato di Nuoro. A mezzanotte circa si è sviluppato un incendio dal motore di una Volkswagen Golf, parcheggiata in via Lollove. Le fiamme hanno avvolto l’utilitariua in breve tempo.

La segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco ha fatto scattare l’intervento di una delle squadre notturne. Gli uomini del 115 hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

L’auto è andata distrutta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Nuoro.

I vigili del fuoco devono ora accertare le cause che hanno provocato l’incendio.

