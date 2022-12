Auto distrutta da incendio a Olbia, indaga la Polizia - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 31 DIC - Un'auto è stata data alle fiamme durante la notte a Olbia. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno all'1 in via Nervi.

Un'Audi parcheggiata a bordo strada è stata avvolta dalle fiamme, ma il rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco di Olbia ha fatto sì che l'incendio potesse coinvolgere altri mezzi in sosta.

Ingenti i danni, ma non si segnalano feriti.

Sul fatto indaga la Polizia di Stato, potrebbe trattarsi di un incendio doloso. (ANSA).



