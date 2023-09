Auto d'epoca, domenica a Pula la presentazione della "British Cars Club"

Domenica 10 Settembre a Pula ,verra’ presentata ” British Cars Club “, Associazione dedicata alla valorizzazione della tradizione automobilistica inglese . L’ evento organizzato insieme all’ Associazione ” ViviPula ” con il patrocinio del Comune di Pula , proporra’ al pubblico una vasta rassegna di auto tra le piu’ rappresentative prodotte dalle case automobilistiche britanniche . Saranno numerose le auto storiche che verranno esposte al pubblico per l’ occasione e che saranno protagoniste di una giornata all’ insegna dell’ eleganza e dello stile British . Non mancheranno le prestigiose Jaguar , le stupende MG , le bellissime Lotus e le intramontabili Land Rover . Scopo dell’ Associazione , riferiscono Stefano Capriotti e Federico Meloni fondatori del Club , e’ quello di valorizzare anche in Sardegna la tradizione , l’eleganza e lo stile delle auto provenienti d’ oltremanica . Intenso sarà il programma previsto durante l’ arco della giornata che inizierà con la concentrazione degli autoveicoli nella Piazza del Mercato a Pula cui seguirà una passeggiata per gli equipaggi nelle vie del Centro e la partenza poi in direzione Nora dove i mezzi verranno esposti al pubblico sul lungomare . Nella tarda mattinata e’ previsto il rientro nell’abitato ed il pranzo conviviale per i partecipanti , a seguire poi nel pomeriggio presso la piazzetta XXIV Maggio, la cerimonia di presentazione dell’ Associazione alla presenza delle autorità e l’esposizione statica delle auto .

GIUSEPPE TAMPONI