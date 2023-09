Auto del dirigente comunale in fiamme a Cagliari, Truzzu: “Nessuna minaccia potrà condizionarci”

Dopo l’incendio alla macchina del dirigente comunale Giovanni Ena Paolo Truzzu esprime solidarietà e impegno per la legalità. Il sindaco di Cagliari ha rilasciato oggi una dichiarazione ufficiale in merito all’incendio avvenuto all’alba di oggi, che ha coinvolto l’auto di Ena, “eccellente dirigente del Comune di Cagliari”.

Il primo cittadino ha espresso la massima vicinanza al responsabile del Servizio Tributi, auspicando l’accidentalità del fatto e sottolineando la necessità di attendere la conclusione delle indagini per stabilire con certezza le circostanze dell’accaduto. Ha inoltre aggiunto che “se l’evento dovesse rivelarsi un atto doloso, sarebbe da considerare vergognoso e deplorevole”.

“Episodi come questi, tra l’altro, non rappresentano nella maniera più assoluta la cultura della nostra città”, ha aggiunto il primo cittadino, rilevando “l’importanza dei valori di legalità e rispetto delle norme come pilastri fondamentali dell’azione amministrativa del Comune”.

“Nessuna minaccia o intimidazione potrà influenzare la nostra azione” ha inoltre garantito il sindaco, ribadendo la fiducia nelle autorità competenti e nell’efficienza delle indagini per fare chiarezza sulla vicenda”.