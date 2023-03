Auto danneggiate nel centro di Oristano: impiegato assolto, i video non lo identificano

Oristano

Il giudice accoglie la tesi della difesa

Assolto per non aver commesso il fatto: questa la sentenza letta oggi in Tribunale al processo contro l’impiegato accusato di aver danneggiato 28 auto, nell’aprile del 2019a Oristano.

La scorsa settimana il pubblico ministero Marcello Floris aveva chiesto per Paolo Mario Tanchis, 63 anni, una condanna a 14 mesi di carcere.

Ma il giudice Cristina Argiolas ha dato credito alla tesi della difesa: secondo l’avvocato Francesco Pilloni, le immagini dai video di sorveglianza presentate dall’accusa – che mostravano una persona intenta a bucare le gomme delle auto in diverse vie del centro cittadino – non permettono di identificare il suo assistito.

Non c’erano altri elementi che permettessero di collegare quegli atti di vandalismo a Paolo Mario Tanchis.

Le indagini erano state svolte dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Oristano.

