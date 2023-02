Auto contro un generatore Enel, un ferito nel Sulcis - Sardegna

(ANSA) - GONNESA, 10 FEB - Un'auto ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un generatore di corrente presente a bordo della strada provinciale 8 tra Gonnesa e Portoscuso. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias e trasportato in ospedale dal 118.

I vigili del fuoco stanno lavorando per ripristinare la situazione di sicurezza e permetterne la riapertura al traffico della corsia il prima possibile.

Per la rimozione del veicolo in sicurezza il responsabile delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ha richiesto la presenza del personale Enel sul posto. (ANSA).



