Auto contro treno, sfiorata la tragedia nel pomeriggio in Sardegna

Poteva essere una tragedia, ma per fortuna tutti i protagonisti dell’incidente sono rimasti illesi. Un’auto, guidata da una 56enne, è finita contro il treno che da Nuoro era diretto a Macomer, all’altezza di Silanus. E’ accaduto poco dopo le 16, alla fine tanto spavento ma nessun ferito. Ora bisognerà accertare se abbiano funzionato i sistemi di segnalazione acustica, quelli che avvertono dell’arrivo del treno visto che manca un passaggio a livello, più volte sollecitato dagli abitanti di Silanus. In base a quanto ricostruito finora, la donna stava entrando in paese e non si è accorta dell’arrivo del treno che in quel tratto procede a bassa velocità.