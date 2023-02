Auto contro treno Arst a Silanus, illesa conducente veicolo - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 08 FEB - Un'auto si è scontrata contro un treno dell'Arst in località Birdis alla periferia di Silanus a metà pomeriggio. Illesa la conducente della Golf Volkswagen, una donna di 61 anni di Silanus, così come il macchinista e i passeggeri del treno che viaggiava sulla linea a scartamento ridotto da Nuoro verso Macomer. L'impatto è avvenuto fortunatamente quando il treno aveva già rallentato e si stava fermando, anche se l'auto - dopo l'impatto sul lato passeggero, è stata trascinata per qualche metro e spostata fuori dalla sede stradale.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Silanus e della Compagnia di Macomer che stanno accertando le cause dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori la causa potrebbe essere dovuta a una disattenzione, ma anche all'assenza di una sbarra di protezione del passaggio a livello che i cittadini di Silanus chiedono da tempo.

Nel luogo dell'incidente sono arrivati anche i Vigili del fuoco che hanno rimosso l'auto dalle rotaie. (ANSA).



