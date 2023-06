Auto contro moto, due feriti gravi trasportati in ospedale

Cronaca L'incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio

La scena dell'incidente

Sassari

Due persone che viaggiavano su una moto sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio.

La loro moto si è scontrata con un’auto.

L’incidente stradale si è verificato in provincia di Sassari, sulla provinciale per Ittiri, all’altezza dell’incrocio per Tissi, intorno alle 15.30.

Sono intervenuti i vigili del fuoco Sassari, il servizio 118 e i carabinieri.

I due feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso di Sassari.

Illesi gli occupanti della vettura.

I carabinieri dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lunedì, 19 giugno 2023

