Auto contro furgone sulla 130 a Siliqua: un ferito e traffico in tilt

Tamponamento tra auto e furgone sull’Iglesiente. Un ferito portato all’ospedale con l’elisoccorso. Sulla strada statale 130 il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Iglesias a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 30,600, a Siliqua, in provincia di Sud Sardegna. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un furgone e un’auto. Il primo a soccorrere l’automobilista è stato un Vigile del fuoco che si stava recando al lavoro nella sede di Iglesias.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire la riapertura al traffico della carreggiata nel più breve tempo possibile.