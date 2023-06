Auto contro fuoristrada a Villagrande, un morto e due feriti - Sardegna

E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 389, nel comune di Villagrande Strisali. Intorno alle 16.30 si sono scontrati un'auto e un fuoristrada. Il conducente della vettura, Salvatore Barrili, pensionato di 87 anni, è morto sul colpo. Gravi le condizioni dell'autista del fuoristrada, un 46enne di Orgosolo: l'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Anche il passeggero, che ha però riportato ferite lievi, è stato trasferito con l'ambulanza del 118 a Nuoro per alcuni controlli.mentre due persone che viaggiavano sul fuoristrada sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l'elisoccorso per il trasporto del ferito grave in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere, mentre la Polizia stradale si sta occupando di accertare la dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente.

Fonte: Ansa Sardegna