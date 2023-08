Auto contro camper, altro incidente all'incrocio di S'Acqua Cotta

Un altro terribile incidente nell’incrocio di S’Acqua Cotta che collega Villasor, Villacidro, Serramanna, Samassi e Vallermosa: coinvolti nello schianto un camper e una utilitaria. Sul posto sono presenti due pattuglie dei carabinieri, due ambulanze e due mezzi dei vigili del fuoco. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 14,45, le cause non sono ancora chiare ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l’automobile si sia scontrata anteriormente con il camper. In attesa che i lavori per la realizzazione della rotatoria prendano il via, si registra, dunque, un ennesimo incidente stradale.