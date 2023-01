Auto colpisce una bicicletta a Serramanna, 76enne in codice rosso.

Ieri a Serramanna in via Fratelli Cervi, i carabinieri della Stazione di Guasila sono intervenuti dopo una richiesta pervenuta al 112 per un sinistro stradale con feriti che ha coinvolto una Fiat Bravo, condotta da un 56enne del luogo, operaio, e una bicicletta condotta da una 76enne pensionata anche lei di Serramanna. Per una verosimile distrazione del conducente dell’auto, la bicicletta è stata colpita lateralmente mentre procedeva nel senso di marcia opposto e la donna è caduta sull’asfalto. E’ stata trasportata presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari per un politrauma, in codice rosso, ma non si trova in pericolo di vita. Successivamente è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. I documenti di guida e di circolazione dell’automobile erano regolari, la bicicletta danneggiata è stata recuperata da un servizio di soccorso stradale e la viabilità non ha subito interruzioni. Sono stati eseguiti dai militari dell’Arma i rilievi del sinistro ai fini di possibili iniziative giudiziarie della donna, per il risarcimento del danno o altro.

