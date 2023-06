Autista schiacciato sotto l’auto che guidava e che si ribalta: gravissimo

Cronaca Soccorso nella notte con l'elicottero dell'Areus

Lanusei

Soccorso nella notte con l'elicottero dell'Areus

E’ ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Brotzu di Cagliari l’uomo rimasto schiacciato sotto la sua auto che si è ribaltata. L’incidente è avvenuto la notte scorsa, intorno alle 2, al chilometro 11 della Strada statale 390, alla periferia dell’abitato di Loceri.

Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Lanusei, l’auto dopo aver sbandato, si è capovolta nella carreggiata stradale. Il conducente, un ventitreenne residente a Loceri, dopo essere stato sbalzato fuori è rimasto schiacciato sotto il veicolo.

La squadra dei vigili del fuoco di Lanusei, intervenuta tempestivamente, ha provveduto a sollevare l’auto ed estrarre l’uomo. Considerate le gravi conseguenze riportate a seguito dell’incidente è stato trasportato all’elibase del distaccamento vigili del fuoco di Lanusei dove ad attenderlo c’era l’elicottero AW 139 dell’Areus per il trasporto verso l’ospedale Brotzu di Cagliari.

Domenica, 25 giugno 2023

