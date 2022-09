Alle 15 riprenderanno i lavori di street art. L’intrattenimento sarà con is Giogus di Marrubiu. Sempre alle 15 via allo spettacolo tuning con valutazione scarico e level sound.

Dalle 10.30 sarà possibile fare il tampone salivare che permette di essere iscritti nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Spazio anche al taglio delle ciocche di capelli per il progetto “Alice un angelo per capello”, in favore di pazienti oncologiche e con alopecia. Il progetto nasce per ricordare la piccola Alice, prematuramente portata via da una leucemia. A promuoverlo è l’associazione Charlibrown.

“Marrubiu dipinta di blu”, questo il nome della manifestazione, è in programma domani – domenica 4 settembre – in piazza Amsicora.

Fonte: Link Oristano

