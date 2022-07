Gli esperti del CreS continueranno a seguirla, grazie al dispositivo satellitare che le è stato applicato sul carapace: è lo stesso strumento che per mesi ha pemesso di seguire Azzurra, l’esemplare liberato con altri tre e grande seguito di pubblico lo scorso ottobre e poi ritrovato morto su una spiaggia del Golfo di Hammamet, in Tunisia.

L’esemplare, una femmina adulta, era stato trovata in inverno da un pescatore di Cabras, incastrata in una rete: “Fortunatamente era appena successo, non presentava sintomi gravi, tranne un principio di annegamento”, spiega il direttore dell’Area Marina Protetta del Sinis, Massimo Marras. “Comunque si sono resi necessari alcuni controlli veterinari”.

Dopo Arsella, anche la Caretta caretta Aurora riprende la via del mare. Domani a San Giovanni di Sinis, dalle 9.30, la grande festa per la liberazione.

Domani il ritorno in mare a San Giovanni con il dispositivo recuperato dall’esemplare trovato morto in Tunisia

Fonte: Link Oristano

