La Scuola dell’Infanzia di via Campania. Con ingresso in via Brianza, nella bella stagione la Scuola dell’Infanzia accoglie le bambine e i bambini nel parco giochi e nei giardini ombreggiati dalle chiome degli alberi.

Si parte martedì 17 gennaio dalle ore 16,30 alle 18,30 con la Scuola dell’Infanzia di via Campania e di Silì. Si prosegue giovedì 19 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19 con la Scuola Primaria di via Bellini; per concludere le giornate di Open Day venerdì 20 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19, con quello dedicato alla Scuola Secondaria di primo grado di via Marconi.

I docenti, il personale scolastico e la dirigente Tiziana Laconi nei prossimi giorni saranno lieti di ospitare le famiglie e i futuri alunni e alunne in un viaggio alla scoperta degli ambienti scolastici e l’offerta formativa delle sue sedi in occasione degli Open Day .

Il parco giochi della Scuola d'Infanzia di via Campania

All’interno, due ampi saloni con tantissimi giochi per le attività ludiche e creative, daranno la possibilità ai piccoli alunni di giocare in compagnia anche nei giorni più freddi e piovosi. Attraverso i saloni si accede ai giardini, alla mensa scolastica – adiacente alle cucine – e alle otto aule: ciascuna di esse, con ingresso e servizi igienici indipendenti, offre uno spazio di circa 70 metri quadri.

Una delle aule della scuola

La Scuola dell’Infanzia di Silì. La scuola di Silì dà il benvenuto a bambini e bambine con un ingresso in via dei Martiri del Congo, che apre la vista al giardino antistante l’edificio, completo di aule dedicate al gioco, alle attività educative e di una mensa scolastica.

Come quella di via Campania in città, la scuola di Silì offre ai suoi piccoli alunni numerosi laboratori in orario curricolare. Dall’educazione musicale e civica, passando per le attività di lingua inglese, danza e musicoterapia, arte, teatro, si arriva al coding e metodo analogico, con corsi tenuti da docenti esperti, in continuità con le attività e i progetti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria.

La Scuola Primaria di via Bellini. Nella cornice di un luminoso edificio storico, la Scuola Primaria di via Bellini è dotata di ampi spazi attrezzati in grado di coniugare le attività didattiche alle tecnologie più attuali, con schermi touch e tablet.

“Crescere, scoprire il mondo e imparare” sono le parole chiave di tutti gli ambienti scolastici, completi di biblioteca, Sala lettura e musica, laboratori di Informatica, Arte e Lingue straniere, due palestre, Sala per il servizio di accoglienza, aule dedicate alle attività curricolari alla mensa.

Ai genitori viene data la possibilità di scegliere tra il “tempo scuola normale” e quello a “tempo pieno”: il primo prevede la frequenza dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30, mentre il secondo una settimana corta con sabato libero, dal lunedì al venerdì seguendo l’orario dalle 8:30 alle 16:30. Per gli alunni del tempo pieno, è previsto il servizio mensa dalle ore 13:30 alle ore 14:30.