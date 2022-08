Terralba

Interrogazione dei consiglieri di minoranza, dopo i dubbi in aula: “Non c’è traccia nel verbale”

Com’è la situazione dei plessi scolastici di Terralba, a pochi giorni dall’inizio dell’avvio del nuovo anno scolastico? Lo chiedono i consiglieri di opposizione del gruppo “Insieme per Terralba” al sindaco Pili e alla consigliera delegata Cicu.

Con una interpellanza, Maria Cristina Manca, Alessandro Murtas, Gabriele Espis, Bastiana Floris e Luca Marongiu chiedono di conoscere “in che stato versino le aule e i locali dei differenti plessi della scuola primaria e d’infanzia” e di sapere “se l’Amministrazione abbia predisposto una pulizia straordinaria degli ambienti (anche delle aree esterne) e la tinteggiatura, al fine di garantire che i bambini vengano accolti in aule maggiormente salubri e decorose”.

Nel documento i consiglieri di opposizione, pur ribadendo “l’apprezzamento per la scelta dell’Amministrazione comunale di accogliere la richiesta dei genitori di supportare l’attivazione del tempo pieno nella scuola primaria di via Roma, attraverso la predisposizione degli interventi di adeguamento della struttura e l’attivazione del servizio mensa”, chiedono di “conoscere quando sarà attivato il servizio mensa”.

“Al fine di garantire la regolare fruizione del servizio da parte degli alunni interessati”, si legge nel documento, “si chiede di conoscere: se siano stati eseguiti i lavori di adeguamento dei locali che dovranno ospitare il servizio e la sala mensa della scuola primaria di via Roma o, in alternativa, quale sia l’attuale stadio dei medesimi lavori e se vi siano impedimenti all’avvio del servizio parimenti all’avvio dell’anno scolastico; se sia stato integrato il capitolato del vigente servizio mensa della scuola d’infanzia al fine di ricomprendere il servizio di nuova attivazione rivolto agli alunni della scuola primaria; quale sia il costo stabilito per singolo pasto e quali siano i costi per la copertura del servizio a carico dell’amministrazione; se si sia provveduto a definire le tariffe che le famiglie dovranno farsi carico per poter fruire del servizio in parola”.

L’interrogazione sul servizio mensa segue le richieste di chiarimenti formulate durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, il 29 luglio, di cui – contestano i consiglieri Manca, Murtas, Espis, Floris e Marongiu – “non si trova traccia nel relativo verbale”.

Mercoledì, 31 agosto 2022