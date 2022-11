Aule allagate al liceo classico linguistico “E.Piga” di Villacidro: le prime piogge mettono ko l’istituto

Aule allagate al liceo classico linguistico “E.Piga”: le prime piogge mettono ko l’istituto. Ancora emergenza scuole in Sardegna e studenti costretti a fare lezione tra secchi e bacinelle posizionati dal personale per raccogliere l’acqua che cade copiosa dal tetto. Una problematica che va avanti da tempo, tante le segnalazioni e gli scioperi per denunciare la situazione ma dalla Provincia arrivano informazioni rassicuranti: da lunedì partiranno i lavori per impermeabilizzare il tetto. “I fondi sono già stanziati – spiega Ignazio Tolu, Sub Commissario per la zona omogenea del Medio Campidano – e sono140 mila euro. Lunedì partiranno i primi lavori e, il prima possibile, quelli per la sistemazione definitiva del tetto”. Non si negano i ritardi degli interventi, sarebbero dovuti partire mesi fa, ma questi sono legati alle verifiche antisismiche degli istituti scolastici alle quali anche la Sardegna è sottoposta. Insomma, le solite lungaggini burocratiche si sono anteposte ai lavori che, finalmente, inizieranno lunedì. Provvisoriamente sarà impermeabilizzato il tetto piano e, successivamente, questo verrà definitivamente rivestito con due falde che metteranno fine ai disagi causati dalle piogge.