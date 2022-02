Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Da allora i vigili del fuoco si sono sempre distinti per l’opera di soccorso prestata quotidianamente in occasioni delle Maggiori calamità che colpirono il Paese.

“La nuova organizzazione nazionale con l’entrata in guerra dell’Italia nel 1940”, ricorda una nota del comando provinciale di Oristano. “Durante il conflitto della seconda guerra mondiale i vigili del fuoco parteciparono alla difesa del territorio e al soccorso delle persone, pagando un contributo alto di vite umane: 216 morti ed oltre 4mila tra feriti e mutilati. In quell’anno nascono a Roma le scuole centrali antincendio che consentirono di arruolare annualmente giovani tenuti all’obbligo di leva”.

Fu il prefetto Alberto Giombini, grazie al decreto 333, chiamato dal ministero dell’Interno a coordinare la nascita di un unico corpo di vigili del fuoco in Italia. L’attività del prefetto Giombini, che si avvalse dell’ingegnere Agostino Felsani per gli aspetti tecnici, fu fondamentale per la riorganizzazione del Corpo.

