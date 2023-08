Atto vandalico a San Vero Congius: anche l’esperto di lingua sarda scrive una poesia

In limba Antonio Ignazio Garau risponde all'anonimo poeta che ieri ha inviato i suoi versi alla redazione

La chiesa di San Vero Congius vandalizzata

Simaxis

Anche l’esperto di lingua sarda Antonio Ignazio Garau, di Villaurbana, ha scritto alcuni versi sulla vicenda relativa all’atto vandalico sulla chiesa campestre di San Vero Congius, frazione di Simaxis, sfregiata con della vernice rossa.

Garau risponde a un altro poeta in limba, che ieri ha inviato alla redazione i suoi versi.

Di seguito la poesia di Antonio Ignazio Garau.

S’anònimu poeta tropu bonu

est istadu cun s’òmine erègiu:

a Deus invocadu at su perdonu

pro chie at dessinidu cust’isfrègiu;

de seguru no est chichiu bonu,

e, in prus, depet esser fintzas lègiu;

sa faina dd’at fata pro de badas:

chi andet cun sas manos cancaradas!

Tiria – Prammas, su 17 de austu de su 2023

Antoni Nàtziu Garau

