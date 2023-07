Attività sportive, educazione ecologica, escursioni e lettura per oltre 200 bambini del Barigadu

Ardauli

L’iniziativa riGeneration greeen è stata finanziata dal Ministero per le politiche della famiglia

RiGeneration greeen è il progetto selezionato dal Ministero per le politiche della famiglia con un finanziamento di 128.000 euro rivolto a tutti i bambini dei Comuni di Ardauli, Neoneli e Nughedu Santa Vittoria e agli alunni dai 3 agli 11 anni dell’Istituto comprensivo di Samugheo. In totale saranno coinvolti oltre 200 i minori coinvolti.

Nel concreto, il progetto ideato e coordinato dall’associazione culturale Lughenè prevede la ripartenza delle attività sportive (tra cui nuoto, calcetto, atletica, pallavolo, tennis, padel), incontri periodici di educazione ecologica con escursioni nei sentieri dell’antico territorio del Barigadu, pedalate collettive e giochi all’aperto, trasmissione di saperi intergenerazionali, orti collettivi, incontri di promozione della lettura, laboratori artistici, manuali e tantissime altre attività che prenderanno avvio nei prossimi mesi.

Il programma coinvolge le amministrazioni dei tre Comuni, l’associazione sportiva dilettantistica di Neoneli, la cooperativa sociale Onoai di Ardauli, la Consulta Giovanile di Neoneli e l’associazione Terre colte di San Sperate.

Sono previste azioni che intendono contribuire a rivitalizzare le comunità con interventi che mirano a superare i confini prettamente comunali per una visione del territorio che vede nella collaborazione e nella condivisione lo strumento per raggiungere il benessere individuale e collettivo dei minori e rivitalizzare le associazioni che a causa dello spopolamento incontrano numerose difficoltà nel portare avanti le proprie attività.

Il progetto prenderà avvio con workshop partecipativi per gli operatori per la valutazione dell’impatto sociale delle azioni e con gli incontri con la comunità, in particolare famiglie e bambini.

“Sarà per noi fondamentale ascoltare le esigenze e collaborare con le famiglie”, spiega Francesca Frongia dell’associazione culturale Lughenè, “perché l’obiettivo primario del progetto è quello di garantire il benessere dei bambini, non solo nei 18 mesi del progetto, ma anche successivamente, e quindi creare momenti di incontro, scambio e confronto che, ci auguriamo, possa favorire la nascita di un sistema di relazioni tra i vari soggetti del territorio, l’aggregarsi di energie creative, private e istituzionali”.

“Con riGeneration green”, va avanti Frongia, “si cercherà di incoraggiare tutta la comunità a vivere in modo attivo, scoprire risorse, valori e attitudini delle persone e del territorio, fino alla possibilità di pensare al proprio futuro e provare a progettare idee in grado di valorizzare la comunità nei suoi aspetti socio-economici strutturali”.

“Ringraziamo l’associazione Lughenè per averci coinvolto, tre anni fa, in questo importante progetto. La soddisfazione è tanta”, commenta il sindaco di Neoneli Salvatore Cau, “per aver vinto questo bando, perché stiamo ragionando in termini di territorio e non di singolo paese, e per la vasta offerta di servizi che grazie a questo progetto potremo offrire alle nostre comunità. Da sindaco di Neoneli poi devo dire di essere doppiamente contento perché le azioni di riGeneration green si sposano perfettamente con le nostre azioni amministrative: promozione della lettura, delle arti, delle iniziative legate ai saperi, delle attività sportive, coinvolgimento delle associazioni giovanili”.

“L’amministrazione comunale di Nughedu esprime un vivo ringraziamento all’associazione culturale Lughené per la qualità del progetto presentato che ha avuto il giusto riconoscimento con il finanziamento ottenuto. Le iniziative collegate”, dichiara la sindaca Vanessa Corda, “saranno senza dubbio importanti per alimentare la già salda collaborazione con le comunità coinvolte, nell’ottica di una crescita territoriale”.

“Come sindaca di Ardauli”, evidenzia la prima cittadina Costantina Fadda, “voglio ringraziare la passata amministrazione per la partecipazione a questo bellissimo progetto che valorizza la comunità educante, dove si incontrano i diversi modi di fare educazione, attraverso le risorse del territorio”.

Venerdì, 21 luglio 2023