L’Amministrazione prevede di proseguire sulla via del potenziamento del servizio e si è già attivata per reperire ulteriori finanziamenti finalizzati all’installazione di ulteriori punti di videosorveglianza.

“Da tempo si sentiva l’esigenza di un sistema di vigilanza del territorio più attento”, ha proseguito il sindaco, “con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di abbandono dei rifiuti e degli atti di vandalismo contro le opere pubbliche. Il servizio è assegnato alla polizia locale che dovrà far fronte ai compiti di legge garantendo al contempo tutti gli adempimenti in materia di tutela della privacy”.

“Da oggi”, ha detto il sindaco Andrea Abis, “finalmente rafforziamo gli strumenti di prevenzione e contrasto delle forme di illegalità sul territorio, in particolare nelle aree urbane e peri-urbane. Si tratta di un servizio che nasce per garantire maggiore sicurezza e tutela dei cittadini principalmente come azione deterrente contro atti di inciviltà, vandalismo e criminalità”.

Da questa mattina è attivo il nuovo impianto di videosorveglianza nell’abitato di Cabras e Solanas, realizzato in conformità al programma regionale “Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti sicurezza – Fase 2”.

