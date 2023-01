Villacidro

Scoperti dai carabinieri dopo un decreto ingiuntivo da oltre 13mila euro

Bollette arretrate per 13.511 euro, per utenze telefoniche di cui l’azienda non sapeva nulla. Quando hanno ricevuto un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano, i titolare di un’azienda della zona industriale di Villacidro si sono rivolti ai carabinieri.

E con l’aiuto della compagnia telefonica alla fine il mistero è stato chiarito: due dipendenti della ditta – un 47enne di San Gavino Monreale, residente a Sanluri, impiegato, e un 55enne di Sestu – avevano fotocopiato i documenti dei titolari dell’impresa e li avevano usati per attivare con Vodafone 27 utenze telefoniche mobili, sfruttando l’opzione aziendale di abbonamento “soluzione ufficio”. Nella richiesta di attivazione era stata anche falsificata la firma dell’amministratore unico della società.

In quattro anni e mezzo – da giugno 2017 a dicembre 2021 – il traffico su quelle utenze si è accumulato, ma per qualche ragione le bollette non sono mai arrivate in azienda. Finché Vodafone, per riscuotere i crediti, si è rivolta al tribunale.

I due dipendente infedeli – che avevano avuto in passato problemi con la giustizia – ora sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata. Ovviamente ci sono tutti i presupposti per un licenziamento per giusta causa.

I carabinieri stanno ancora indagando per chiarire in che modo siano state usate tutte quelle utenze: potrebbero essere state cedute ad altri dietro compenso oppure utilizzate per attività illecite.

Mercoledì 3 gennaio 2022