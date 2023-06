Attiva un finanziamento ma non ne sa nulla: pensionata truffata a Villacidro

Attiva un finanziamento con i dati della vittima, pensionata truffata a Villacidro.

A conclusione di un’indagine intrapresa dopo una querela formalizzata da una pensionata 66enne di Gonnosfanadiga, i carabinieri hanno denunciato ieri a Villacidro, per truffa e sostituzione di persona, un quarantasettenne consulente finanziario cagliaritano, già noto per precedenti vicende. I militari hanno accertato che l’uomo, che era in possesso dei documenti della denunciante, ricevuti per una precedente operazione finanziaria, all’insaputa della donna aveva attivato un finanziamento con una società specializzata, ricevendo 3600 euro, incassando tale somma e lasciando il pagamento delle relative rate di restituzione con gli interessi alla propria vittima.