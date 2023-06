Attiva un finanziamento da 3.600 euro a insaputa della cliente e le lascia le rate da pagare

Gonnosfanadiga

Consulente finanziario denunciato dai carabinieri

Aveva attivato a nome di una cliente un finanziamento con una società specializzata, incassando 3.600 euro e scaricando sulla sua vittima ignara il pagamento delle rate di restituzione, con gli interessi.

Un consulente finanziario cagliaritano di 47 anni, già noto per precedenti vicende giudiziarie, ora dovrà rispondere di truffa e sostituzione di persona.

I carabinieri di Villacidro, in seguito alla querela presentata dalla vittima (una pensionata di 66 anni di Gonnosfanadiga), hanno accertato che l’uomo era in possesso dei documenti della denunciante, ricevuti per una precedente operazione finanziaria. Con quelli aveva richiesto un nuovo finanziamento a nome della signora.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Sabato, 10 giugno 2023