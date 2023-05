Attiva 12 SIM con i dati e documenti di una cliente: denunciato per truffa

Cronaca Indagini dei carabinieri dopo l'arrivo di tre fatture da migliaia di euro

Immagini d'archivio

Guspini

Indagini dei carabinieri dopo l’arrivo di tre fatture da migliaia di euro

Truffa aggravata: è il reato di cui dovrà rispondere un procacciatore d’affari di Tempio Pausania, 32 anni. È accusato di aver usato i dati e i documenti di una società di Guspini – che aveva raccolto per l’attivazione di un’utenza telefonica – per registrare 12 SIM card che ha tenuto per sé.

L’amministratrice della società (una signora di 72 anni) è cascata dalle nuvole quando ha ricevuto tre fatture per un totale di 3.660 euro, per utenze telefoniche di cui non sapeva nulla, e si è rivolta ai carabinieri di Guspini.

Il procacciatore d’affari lavora per per una ditta romana che si occupa di stipulare contratti per una nota società telefonica. Quest’ultima – che è risultata completamente estranea alla vicenda – ha collaborato con gli investigatori per chiarire chi e dove stesse utilizzando quelle SIM.

Mercoledì 31 maggio 2023

