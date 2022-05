Rapinatore messo in fuga dai proprietari di casa. Arrestato dalla Polizia e dai Carabinieri.

Durante la notte gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Quartu Sant’Elena e i militari del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 54enne di Maracalagonis, per una rapina perpetrata presso un’abitazione dello stesso comune.

Gli operatori sono immediatamente intervenuti a seguito delle richieste di aiuto ricevute al 113 e al 112. Poco prima l’uomo era riuscito ad introdursi in casa delle vittime, imbattendosi in uno degli abitanti, aggredendolo con in mano un grosso coltello da cucina.

Il rapinatore, vistosi sopraffatto dai proprietari, che hanno reagito decisamente alla sua aggressione, ha preso la via di fuga non prima, però, di essere riuscito ad impossessarsi di alcuni gioielli e di aver tentato di nuovo l’aggressione, minacciando gravemente le vittime.

I poliziotti insieme ai militari dell’Arma, grazie alla descrizione fornita, lo hanno immediatamente rintracciato poco distante dall’abitazione, ancora in possesso degli oggetti rubati, all’interno della tasca dei pantaloni.

Il 54enne è stato anche soccorso dal 118 e trasportato al più vicino ospedale per le ferite riportate durante l’aggressione da lui stesso perpetrata e durante le fuga.

E’ stato tratto in arresto per rapina e condotto presso il carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L'articolo Attimi di terrore a Quartu, rapinatore entra in casa e aggredisce i proprietari con un coltello proviene da Casteddu On line.