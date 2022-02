E’ accusato di aver abusato, con atti sessuali, di due bambine, nipotine della sua compagna. L’uomo, un 61enne, ha sempre negato ogni responsabilità, ma ad inchiodarlo sono state le due bambine (una nel frattempo è diventata maggiorenne) che hanno sempre confermato le accuse, anche in due incidenti probatori. La sentenza è prevista per venerdì prossimo, 18 febbraio, in tribunale a Nuoro, dove oggi si è tenuta a porte chiuse l’arringa dell’avvocato Giuseppe Floris, legale dell’uomo. Il pubblico ministero Giorgio Bocciarelli ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere, richiesta alla quale si sono associate le parti civili che tutelano le vittime e i genitori. L’imputato ha scelto di essere processato con il rito abbreviato, dunque la sua pena sarà ridotta di un terzo e riguarderà solo l’ultima violenza, consumata nel 2018, mentre il pm ha chiesto la prescrizione per i fatti precedenti.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail