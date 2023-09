Atti persecutori contro una giovane e il suo compagno: operaio nei guai a Gonnosfanadiga.

Gonnosfanadiga, sottoposto ieri dai carabinieri alla misura del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la parte offesa, un operaio quarantenne noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Cagliari in relazione agli atti persecutori nei confronti di una ragazza e del suo compagno per i quali l’uomo era stato denunciato. Secondo quanto disposto dalla magistratura l’operaio dovrà mantenere una distanza minima dai due presunti rivali di almeno 300 metri, dovrà evitare di avvicinarsi alla residenza della donna e al luogo di lavoro dell’uomo. In caso di mancato rispetto di tali prescrizioni potrebbero intervenire ulteriori misure cautelari personali, ancora più restrittive.