Attenzione al riso, prima di aprire le confezioni e portarlo in tavola controllate di quale lotto si tratta, perché ne sono stati messi in vendita alcuni dove la presenza di triciclazolo, funghicida usato contro i parassiti del riso, è elevata e può essere cancerogena.

Sono stati ritirati dal commercio due lotti del Riso Vialone Nano della marca Curtiriso, per rischio chimico a causa della possibile presenza appunto di triciclazolo. L’avviso è stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute. I numeri dei lotti di produzione interessati da richiamo sono: P22100472 con data di scadenza dell’8 ottobre 2024 venduto in confezione da 1 kg e P22101164 con data di scadenza del 18 ottobre 2024 venduto in 2 confezioni da 500 grammi. Ai consumatori è indicato di non consumare confezioni dei lotti in questione se già acquistati vanno riportate al punto vendita di acquisto.

Il Regolamento Ue 2017/983 ha fissato nuovi limiti massimi residui, in quanto il triciclazolo è sospettato di provocare alterazioni ormonali ed essere cancerogeno. Per ulteriori informazioni, è a disposizione il numero verde 800036457. Di recente sono stati interessati da ritiri anche alcuni lotti del Riso lungo B di Smart, Riso Vialone Nano di Prix e del Riso Carnaroli di Per te e Selex.

L'articolo Attenzione al riso: nei supermercati ritirati alcuni lotti pericolosi, ecco quali proviene da Casteddu On line.