Attenzione al ghiaccio sulle strade. Sono previste nuove gelate in Sardegna e c’è un avviso della Protezione civile

Cagliari

Valido sino a domenica

Gelate e ghiaccio ancora in Sardegna. Per questo il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha diramato un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino alle 9 di domenica prossima 12 febbraio.

In particolare nella mattina di domani, sabato 11, nel corso della notte e nelle prime ore di domenica 12, sono previste temperature basse su gran parte del territorio regionale con gelate e possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale.

-segue-

Venerdì, 10 febbraio 2023

Grazie di aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta

Fonte: Link Oristano