Attenzione, 23 assunzioni a tempo indeterminato all’agenzia Forestas: oggi ultimo giorno per candidarsi

Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 23 unità di personale da inquadrare presso i servizi dell’Agenzia Forestas, nella categoria c – livello retributivo C1 – profilo professionale “istruttore amministrativo”, di cui n. 9 unità riservate al personale di ruolo dell’Agenzia Forestas. DATA DI SCADENZA: 09 GENNAIO 2023 – 23:59 È indetto un concorso pubblico per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 23 unità di personale da inquadrare presso l’Agenzia Forestas, nella categoria C – livello retributivo C1,

profilo professionale “istruttore amministrativo”, di cui n.9 unità riservate al personale di ruolo dell’Agenzia Forestas; Ai sensi dell’art. 54 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., tenuto conto del Piano triennale del fabbisogno di personale approvato dall’Agenzia Forestas, i candidati vincitori del concorso saranno assegnati come di seguito indicato:

n.11 posti destinati al Servizio Personale e AA.GG. di cui n.2 destinate a supporto del Direttore generale;