Attentato incendiario a Cagliari, l'auto bruciata a Genneruxi è del dirigente comunale Giovanni Ena

C’è anche la macchina di Giovanni Ena tra quelle date alle fiamme nella notte in piazza Belgio, nel rione cagliaritano di Genneruxi. La pista principale è che qualcuno abbia appiccato le fiamme, ipotesi che ora dopo ora è diventata sempre più robusta. L’auto del dirigente del servizio tributi, uno tra i più delicati del Comune di Cagliari, era parcheggiata sotto i pilotis del palazzo nel quale vive Ena. Che, fortunatamente, sta bene, al contrario della vettura, divorata dalle fiamme. Subito convocato in questura, gli investigatori stanno cercando di capire se possa esserci un collegamento tra il rogo e il suo ruolo. Una possibile ritorsione da parte di qualche persona scontenta del suo operato o di qualche controllo legato ai pagamenti delle concessioni che non è stato gradito?

Solo le indagini potranno dirlo. La notizia che tra le macchine incendiate ci fosse anche quella del dirigente ha rapidamente fatto il giro del palazzo comunale.