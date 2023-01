Attentato dinamitardo contro abitazione a San Teodoro - Sardegna

Un attentato dinamitardo è stato messo a segno, durante la notte, in una abitazione della frazione di Badu Alga, a San Teodoro.

Un ordigno artigianale è esploso sotto la finestra della casa, in quel momento disabitata in quanto i proprietari ci trascorrono le vacanze estive.

I danni sarebbero ingenti.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di San Teodoro con i colleghi artificieri di Nuoro.



Fonte: Ansa Sardegna