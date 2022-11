Ci potrebbe essere una donna kamikaze dietro la strage di Istanbul: un attentato in pieno centro, nella strada pedonale che è la via dello shopping. Il bilancio è pesante: 6 morti e 81 feriti, per fortuna non ci sarebbero italiani coinvolti. Opera di “una kamikaze” ha reso noto il vicepresidente turco Fuat Oktay. Il presidente Erdogan aveva parlato di “vile attentato” aggiungendo: “C’è odore di terrorismo qui. E il sospetto che una donna abbia avuto un ruolo“. I presunti attentatori sarebbero in fuga. I negozi sono stati subito chiusi, l’area è isolata, conferma il nostro giornale partner Quotidiano.net. “L’esplosione è avvenuta poco dopo le 16 ora locale (14 in Italia) sulla Beyoğlu Istiklal Street, una delle vie pedonali più frequentate del centro città che, a quell’ora, è solitamente piena di gente. Scene di panico nell’area, situata sulla sponda europea della metropoli sul Bosforo. Ambulanze, vigili del fuoco e polizia sono sul posto: le sirene risuonano in tutta la città

