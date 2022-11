Attentato a Cagliari, boato nella notte: bomba carta contro la casa di un ristoratore

Attentato nella notte a Cagliari, una bomba carta è stata fatta esplodere sul davanzale della finestra di una casa di via Bacaredda di proprietà di un ristoratore di sessantasei anni, attualmente in Gallese per motivi di lavoro. A dare l’allarme sono stati i residenti della strada, buttati giù dal letto dall’esplosione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile di Stampace.

L’esplosione ha causato il danneggiamento dei muri, degli arredi dell’abitazione e la rottura dei vetri delle case di fronte, oltre al danneggiamento parziale di due auto ed una moto. Non ci sono, fortunatamente, feriti. Nell’area in cui è avvenuto l’attentato non ci sono telecamere, i rilievi sono stati svolti dalla sezione operativa e degli artificieri del comando provinciale di Cagliari.