Oristano

Hanno partecipato all’attività della Capitaneria di Porto di Oristano anche polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco

Nessun attentato a bordo della nave Aquarius al porto di Oristano. Quella andata in scena stamane è stata un’esercitazione di sicurezza e antinquinamento, a cui hanno preso parte uomini e mezzi della polizia, dei carabinieri, della finanza e dei vigili del fuoco.

Hanno operato sul posto anche i servizi di rimorchio, pilotaggio, ormeggio e antinquinamento che operano nello scalo oristanese.

L’esercitazione, che appunto ha simulato un attentato, è stata predisposta per familiarizzare con il piano locale di security e antinquinamento e per verificare l’operatività e l’efficienza di tutte le autorità ed enti che, a vario titolo, sono chiamati a intervenire in tali e delicate situazioni di emergenza.

In particolare, è stato simulato un incendio nella stazione del bunker di sinistra durante le operazioni di rifornimento combustibile all’Aquarius, battente bandiera lituana, ormeggiata presso la banchina Simec.

A seguito dell’incendio simulato sono stati sversati in mare 8 mc. di olio combustibile. La sala operativa della Capitaneria ha quindi assunto l’assetto d’emergenza e ha immediatamente inviato sul posto il personale di terra, imbarcato a bordo della motovedetta Sar Cp 893, unitamente ai vigili del fuoco, ai rimorchiatori portuali, ai piloti e agli ormeggiatori del porto.

Per contenere e recuperare l’olio combustibile sversatosi in mare, la sala operativa ha inoltre inviato il mezzo nautico Yoda della Società Castalia, convenzionata con il Ministero della Transizione Ecologica per l’attività antinquinamento, e un mezzo della società Tharros Marittima, concessionaria del servizio antinquinamento in porto.