Attacco di panico sul volo Ryanair, decollo bloccato per tre volte

Il particolare episodio è accaduto lo scorso sabato mattina su un volo Ryanair, quando una passeggera, presa da un attacco di panico, ha bloccato il decollo del volo che avrebbe dovuto portarla da Palermo a Bergamo.

La signora, che ha costretto il pilota a ripetere più volte le manovre in pista, in Lombardia non è mai arrivata perché l’attacco di panico, sopraggiunto nell’aeroporto siciliano, non ha appunto consentito il decollo.

A raccontare l’episodio la pagina Facebook Sicilia In Volo: “Mario è sul Palermo Bergamo di Ryanair, live dal Falcone e Borsellino. Una signora colpita da attacco di panico ha costretto il Comandante a tornare due volte al parcheggio, alla terza, ci raccontano, è stata fatta scendere”.

Vista la perdita di tempo dovuta al dover ripetere le manovre, il volo ha tardato di circa 40 minuti, come registrato dal tracking di Flightradar24.