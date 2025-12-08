L'Atalanta torna in campo in Champions League oggi, 9 dicembre 2025, per il match - in diretta tv e streaming alle 21 - contro il Chelsea. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta in campionato sul campo del Verona, ricevono i blues nella sfida della sesta giornata. Nella classifica di Champions, le due squadre sono appaiate a 10 punti.

Le probabili formazioni

ATALANTA - (3-4-2-1) - Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All: Palladino.

CHELSEA - (4-2-3-1) - Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Garnacho; Pedro Neto. All: Maresca.

Atalanta-Chelsea in tv e streaming

Atalanta-Chelsea è visibile in tv in esclusiva su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251). In streaming, il match è visibile su Sky Go e NOW.

Per guardare Atalanta-Chelsea live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 202 (Sky Sport Calcio) e 253 (Sky Sport).