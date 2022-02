Solarussa

Il movimento Italexit aveva contestato

Il coordinatore provinciale Italexit, Jonata Cancedda, contesta l’operato del Comune di Solarussa sull’inserimento di un lavoratore nel cantiere LavoRas e il Comune col sindaco Mario Tendas chiede scusa, ponendo rimedio e chiudendo l’incidente.

Oggetto della polemica: al lavoratore è stato richiesto di munirsi di green pass rafforzato, nonostante non abbia raggiunto i 50 anni di età, come previsto dalle nuove norme.

Un errore, ammettono in Comune: “Gli ho personalmente chiesto scusa”, fa sapere il sindaco Tendas, “e mi sono impegnato a fargli recuperare la giornata di lavoro persa”.

Il lavoratore già questa mattina era regolarmente in cantiere.

Il coordinatore provinciale Italexit Jonata Cancedda aveva chiesto che il sindaco facesse chiarezza in seguito alla richiesta d’aiuto pervenuta dal giovane: “Abbiamo preso contatti telefonici con gli impiegati comunali e fatto loro presente che gli articoli riportati nel decreto legislativo n° 4 del 7/01/2022 obbliga la popolazione over 50 alla vaccinazione obbligatoria e all’utilizzo del Green pass rafforzato sui posti di lavoro a partire dal prossimo 15 febbraio, essendo il nostro delegante una persona non facente parte di questa fascia d’età abbiamo redarguito il comune a integrare il lavoratore con il Green pass base, ottenibile con un tampone antigenico rapido in una delle tante farmacie che impiegano questo servizio”.

Cancedda aveva parlato di “discriminazione molto grave, considerando che i cantieri LavoRAS sono istituiti dalla Regione allo scopo di offrire un’occasione a tutte le tipologie di disoccupati: ai più giovani e a quelli avanti con gli anni, alle donne, a chi non ha professionalità specifiche e ai laureati, a chi non ha mai avuto un’occupazione e a coloro che invece sono fuoriusciti dal mercato del lavoro, con criteri ben precisi , come il basso reddito andando così ad incidere un aiuto anche alla popolazione indigente”.

