Assonautica nord Sardegna promuove Rete dei porti regionale - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 20 FEB - "Il 2023 sarà l'anno per la nascita di un sistema regionale delle marine e dei porti sardi".

Ne è convinta l'Assonautica Nord Sardegna, costola della Camera di commercio di Sassari. Presentando oggi il piano di azioni a sostegno delle imprese del settore, il presidente Giovanni Conoci si dice pronto a scommettere sulla creazione di una rete sinergica della nautica sarda. "Per una definitiva consacrazione e crescita del settore in Sardegna, abbiamo bisogno - spiega - di una visione regionale del sistema, in armonia con tutte le Camere di commercio, gli enti e le associazioni interessate".

L'associazione del Nord Sardegna ci metterà del suo per raggiungere questo obiettivo. Nel piano delle azioni a sostegno delle imprese nautiche sono tanti i punti che mirano alla crescita del settore: rafforzare le attività dello Sportello nautica; svolgere studi e ricerche periodiche nel campo del turismo diportistico e dei fabbisogni della filiera; organizzare e promuovere manifestazioni, fiere, incontri B2B; curare i rapporti con le istituzioni e le associazioni di categoria per realizzzare progetti condivisi.

In quest'ottica Conoci, affiancato dal presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, ha annunciato un 2023 ricco di programmi. Assonautica Nord Sardegna concentrerà le proprie azioni su più fronti. Dall'organizzazione di convegni con focus su turismo nautico e albergo nautico, cantieristica green, recupero di aree industriali dismesse a favore delle imprese pronte a investire nel settore. E ancora, progettazione di bandi, e cura di eventi fieristici e informativi, come il Nautic Event 2023, appuntamento comunicativo che mira ad accendere i fari proprio sul sistema regionale di marine e porti. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna